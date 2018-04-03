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Евровидение 2018: организаторы рассказали, под каким номером выступит Украина

Евровидение 2018
18:59 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости культуры: На главном песенном конкурсе Европы Украина выступит под 18 номером.

Организаторы Евровидения-2018 сообщили участникам конкурса о порядке их выступлений в полуфиналах.

Стали известны порядковые номера всех стран-участниц первого и второго полуфинала. На песенном конкурсе Евровидение-2018 Украина выступит последней во втором полуфинале.

Напомним, первый и второй полуфиналы Евровидения 2018 пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая 2018 года. Согласно жеребьевке, MELOVIN будет выступать во второй половине второго полуфинала конкурса в четверг 10 мая.

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Новости культуры, MELOVIN, Евровидение, Евровидение 2018, Евровидение в Португалии, Украина на Евровидении 2018.
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