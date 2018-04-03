https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1932_39b4ade63a_1-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3992191-evrovidenie-2018-organizatoryi-rasskazali-pod-kakim-nomerom-vyistupit-ukraina.html
Евровидение 2018: организаторы рассказали, под каким номером выступит Украина
Новости культуры: На главном песенном конкурсе Европы Украина выступит под 18 номером.
Организаторы Евровидения-2018 сообщили участникам конкурса о порядке их выступлений в полуфиналах.
Стали известны порядковые номера всех стран-участниц первого и второго полуфинала. На песенном конкурсе Евровидение-2018 Украина выступит последней во втором полуфинале.
Напомним, первый и второй полуфиналы Евровидения 2018 пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая 2018 года. Согласно жеребьевке, MELOVIN будет выступать во второй половине второго полуфинала конкурса в четверг 10 мая.
Telegraf.com.ua