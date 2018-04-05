Макс Барских выпустил клип на песню "Сделай громче" (Видео)

"Сделай громче" — это танцевальный манифест, в котором заложена концепция современной реальности. Новый трек Барских адресован тем, кто мечтает и не боится круто повернуть свою жизнь на 180 градусов, призывая своего слушателя идти навстречу к себе, не оглядываясь на мнения. Поэтому и клип "Сделай громче" получился столь наполненным смыслом и похож на мини-фильм в почти 7 минут. В цифрах новая видеоработа певца выглядит следующим образом: 4 съемочных дня, 11 локаций, 94 актера и 48 человек съемочной группы, 6 образов, более 100 костюмов, 12 танцевальных сцен, 4 месяца подготовки… На сегодняшний день это самое масштабное и концептуальное видео, которое когда-либо создал тандем Бадоев-Барских.