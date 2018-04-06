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Клип на песню Despacito бьет новые рекорды

Despacito
12:54 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Ролик собрал пять миллиардов просмотров на YouTube.

Клип на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки установил новый рекорд видеохостинга YouTube.

Ролик стал первым видео, которому удалось собрать пять миллиардов просмотров.

Видео, которое было опубликовано в январе 2017 года, ранее установило два рекорд YouTube: сначала оно стало первым роликом, которому удалось собрать три, а затем и четыре миллиарда просмотров.

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Новости культуры, Despacito, YouTube, Видео, Клип, Песня, Просмотры, Рекорд.
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