https://telegraf.com.ua/files/2018/04/201334-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3997077-klip-na-pesnyu-despacito-bet-novyie-rekordyi.html
Клип на песню Despacito бьет новые рекорды
Новости культуры: Ролик собрал пять миллиардов просмотров на YouTube.
Клип на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки установил новый рекорд видеохостинга YouTube.
Ролик стал первым видео, которому удалось собрать пять миллиардов просмотров.
Видео, которое было опубликовано в январе 2017 года, ранее установило два рекорд YouTube: сначала оно стало первым роликом, которому удалось собрать три, а затем и четыре миллиарда просмотров.
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