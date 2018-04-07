TamerlanAlena выпустили новый трек "Если что, набирай!" (Видео)

Если 85% людей в конце разговора говорят: "Если что, набирай!", То теперь будут напевать эту фразу на мотив песни TamerlanAlena. "Если что, набирай!" – это совершенно новое звучание артистов. Вирусные биты и любовь в воздухе этого трека вместе с новой манерой создают свежий настроение и желание поставить его на репит. "Этот сингл не похожий на TamerlanAlena по стилистике, по манере и подаче. Но в то же время он "цепляющий", в этом остался наш почерк. Остальное – это эксперимент и полная свобода. Фраза, которую мы говорим близким, друзьям, коллегам, знакомым и всем, с кем хотим продолжать, - если что, набирай! После зимы хочется меняться и делать что-то удивительное и не похожее на себя самих. Поэтому именно сейчас время "Если что, набирай", – утверждает Тамерлан. "Сингл очень легкий, но с особой манерой, писать его было одно удовольствие! Хотя процесс занял немало времени: мы делали семплы со своих голосов и использовали их в качестве битов. Мы очень довольны финальным результатом", – комментирует трек Алена. Автором слов по традиции стала Алена Омаргалиева, а музыку написал Тамерлан. Лови горячую весеннюю новинку от TamerlanAlena!