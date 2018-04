Голос страны 8 сезон: чем порадовал зрителей 11 выпуск шоу (Видео)

На этой недели за право попасть в прямые эфиры соревновались участники команд Тины Кароль и Джамалы. Стоит отметить, что судьи были строгими к конкурсантам. Как известно, в нокауты попали 34 участника – по 9 в каждой команде звездного тренера. Во время первой части нокаутов Потап и Сергей Бабкин определились – кто из их участников попал в прямые эфиры. На очереди – команды Джамалы и Тины Кароль.

Анна Тринчер – "TDME"

Анри Болквадзе – "Attention"

Арсен Витрецкий – "Gangsta"

Адриана Шевчук – "Антарктида"

Ксения Бридж – "You Know I'm No Good"

Кристина Храмова – "What About Us"

Алексей Левкович – "Пробач"

Ирина Федишин – "Вибачай"

Мэри Надэмо – "Love on the brain"

Алексей Баклан – "River"

Екатерина Северова – "Цвіте терен"

Марта Рак – "Freedom"

Василий Демчук – "Pillowtalk"

Трио "Nude voices" – "Never gonna give you up"

Алена Карась – "Попурри"

Михаил Сосунов – "Коли навколо ні душі"

Андрей Рибарчук – "Dancing On My Own"

Напомним, что проект выходит каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.