Голос страны 8 сезон: чем порадовал зрителей 11 выпуск шоу (Видео)
Новости культуры: Вчера, 8 апреля, вышел новый выпуск главного песенного конкурса страны.
На этой недели за право попасть в прямые эфиры соревновались участники команд Тины Кароль и Джамалы. Стоит отметить, что судьи были строгими к конкурсантам. Как известно, в нокауты попали 34 участника – по 9 в каждой команде звездного тренера. Во время первой части нокаутов Потап и Сергей Бабкин определились – кто из их участников попал в прямые эфиры. На очереди – команды Джамалы и Тины Кароль.
Анна Тринчер – "TDME"
Анри Болквадзе – "Attention"
Арсен Витрецкий – "Gangsta"
Адриана Шевчук – "Антарктида"
Ксения Бридж – "You Know I'm No Good"
Кристина Храмова – "What About Us"
Алексей Левкович – "Пробач"
Ирина Федишин – "Вибачай"
Мэри Надэмо – "Love on the brain"
Алексей Баклан – "River"
Екатерина Северова – "Цвіте терен"
Марта Рак – "Freedom"
Василий Демчук – "Pillowtalk"
Трио "Nude voices" – "Never gonna give you up"
Алена Карась – "Попурри"
Михаил Сосунов – "Коли навколо ні душі"
Андрей Рибарчук – "Dancing On My Own"
Напомним, что проект выходит каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.