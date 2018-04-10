В купальнике и шубе: Регина Тодоренко объявила о выходе нового клипа

Необычный анонс Регина Тодоренко разместила на странице в Іnstagram, где активно общается с поклонниками.

На фото, которое добавила певица к записи – кадры из видеоработы. Регина Тодоренко позирует в сплошном купальнике и розовой шубе. Звезда добавила образу еще большую игривость благодаря черным колготам в сетку.

По словам Регины Тодоренко, песня будет зажигательной. Сейчас она завершает работу над монтажом и анонсирует выход клипа спустя месяц.

"У меня для вас новости. Совсем скоро (через месяц) вы будете танцевать под мою новую песню "Пятница". И смотреть клип, который я монтирую так долго, что нет сил", – рассказала Регина Тодоренко.