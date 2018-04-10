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В купальнике и шубе: Регина Тодоренко объявила о выходе нового клипа

Регина Тодоренко
10:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Известная украинская певица и экс-ведущая проекта "Орел и решка" анонсировала выход нового клипа на песню "Пятница".

Необычный анонс Регина Тодоренко разместила на странице в Іnstagram, где активно общается с поклонниками.

На фото, которое добавила певица к записи – кадры из видеоработы. Регина Тодоренко позирует в сплошном купальнике и розовой шубе. Звезда добавила образу еще большую игривость благодаря черным колготам в сетку.

По словам Регины Тодоренко, песня будет зажигательной. Сейчас она завершает работу над монтажом и анонсирует выход клипа спустя месяц.

"У меня для вас новости. Совсем скоро (через месяц) вы будете танцевать под мою новую песню "Пятница". И смотреть клип, который я монтирую так долго, что нет сил", – рассказала Регина Тодоренко.

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Новости культуры, Instagram, Выход клипа, Клип, Новый клип, Регина Тодоренко.
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