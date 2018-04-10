В купальнике и шубе: Регина Тодоренко объявила о выходе нового клипа
Новости культуры: Известная украинская певица и экс-ведущая проекта "Орел и решка" анонсировала выход нового клипа на песню "Пятница".
Необычный анонс Регина Тодоренко разместила на странице в Іnstagram, где активно общается с поклонниками.
На фото, которое добавила певица к записи – кадры из видеоработы. Регина Тодоренко позирует в сплошном купальнике и розовой шубе. Звезда добавила образу еще большую игривость благодаря черным колготам в сетку.
А ещё у меня для вас новости. Совсем скоро(через месяцок) вы будете плясать под мою новую песню #Пятница И смотреть клип, который я монтируююююююю так долго, что нет сил. Хотите клип? Спасибо всем моим пацанам за гигантскую помощь в съемках : @linguamarina , @pistolyako , @oleg_shevchyshyn @olegbogdancom , @danika_la !!!! Style - @irushairusha , шуба - @hm #ре #регинатодоренко #регинапутешественница #reginatodorenko #la Photo - @genenfeld
По словам Регины Тодоренко, песня будет зажигательной. Сейчас она завершает работу над монтажом и анонсирует выход клипа спустя месяц.
"У меня для вас новости. Совсем скоро (через месяц) вы будете танцевать под мою новую песню "Пятница". И смотреть клип, который я монтирую так долго, что нет сил", – рассказала Регина Тодоренко.