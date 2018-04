Погибла вокалистка американской группы The Staple Singers

В январе 2018 года на 46-м году жизни скончалась солистка известной ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Теперь печальная новость прилетела из Чикаго – там умерла вокалистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплс.

Причины смерти пока не раскрываются. Исполнительница умерла в возрасте 80 лет.

Отметим, что группа The Staple Singers была основана в 1948 году Робаком Стейплсом, отцом Ивонны. В коллективе она выступала вместе со своими сестрами Клиотой и Мейвис.

Изначально коллектив исполнял музыку в жанре госпел, однако позднее, с ростом популярности, группа перешла на соул- и поп-музыку. Среди композиций, которые исполнила Ивонн: Respect Yourself, I’ll Take You There иHeavy Makes You Happy. В 1999 году группа The Staple Singers была включена в Зал славы рок-н-ролла.