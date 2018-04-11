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Легендарный Helloween устроил яркое шоу на своем концерте в Киеве

Helloween
18:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Популярная немецкая группа Helloween отыграла большой концерт в киевском Дворце спорта.

Выступление состоялось в рамках всемирного тура Pumpkins United и стало одним из самых ожидаемых событий для украинских фанов хэви-металла в 2018 году.

Helloween прогнозируемо собрал полный зал Дворца спорта. Немцы устроили для преданной украинской публики большое трехчасовое шоу. Три солиста группы – Энди Дерис, Михаэль Киске и Кай Хансен – вместе и поодиночке исполнили лучшие песни за все время творчества – I Want Out, Future World, If I Could Fly, Forever And One, свежайшую Pumpkins United и другие известные хиты.

Организаторам шоу "Квартал-Концерт" пришлось немало попотеть, чтобы выполнить серьезные звуковые и световые требования Helloween. Специально для этого выступления во Дворец спорта привезли 30 тонн техники, а на сцене соорудили подиум в виде пирамиды. Действо сопровождалось ярким визуальным оформлением и транслировалось на большие экраны.

Накануне концерта легендарные немцы успели прогуляться по Киеву и остались в восторге от города. Особенно поразило музыкантов посещение Майдана Независимости, где они, в частности, облюбовали надпись "Freedom Is Our Religion". Об этом участники Helloween отдельно сказали зрителям со сцены.

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Новости культуры, Helloween, Видео, Группа, Киев, Концерт, Музыка, Фото, Шоу.
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