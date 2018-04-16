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Последнее выступление эпатажной Зианджы на "Голосе страны" (Видео)

Зианджа
13:18 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Певица-трансгендер Зианджа покинула шоу "Голос страны", разочаровавши зрителей проекта.

В четвертьфинале, который транслировали 15 апреля, Зианджа выступила с песней легендарной группы АВВА Mamma mia.

"Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)

Видео выступления Зианджы на "Голосе страны":

Выступление было ярким, однако зрители возмутились количества бэк-вокалистов, которые подпевали с Зианджею. В конце певице не удалось преодолеть четвертьфинал именно из-за недостатка зрительских голосов.

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