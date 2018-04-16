Последнее выступление эпатажной Зианджы на "Голосе страны" (Видео)

В четвертьфинале, который транслировали 15 апреля, Зианджа выступила с песней легендарной группы АВВА Mamma mia.

Видео выступления Зианджы на "Голосе страны":

Выступление было ярким, однако зрители возмутились количества бэк-вокалистов, которые подпевали с Зианджею. В конце певице не удалось преодолеть четвертьфинал именно из-за недостатка зрительских голосов.