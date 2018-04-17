Группа "Океан Эльзы" опубликовала увлекательные закулисные фото со съемок нового клипа.

Группа "Океан Эльзы" опубликовала увлекательные закулисные фото со съемок нового клипа. Фотографии музыканты разместили на официальной странице в Facebook. 30 марта "Океан Эльзы" представили новый клип на песню "Без тебе". Яркие съемки состоялись на западном побережье США. Место для клипа выбрали не случайно, ведь Святослав Вакарчук сейчас находится в США, где является студентом университета Стэнфорда. Поэтому фронтмен группы не имеет возможности покидать страну на длительное время.