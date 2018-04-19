Оля Полякова анонсировала выход нового клипа своим фото

Популярная певица, тренер юмористического шоу "Лига смеха" Оля Полякова, которая отменила свой сегодняшний концерт из-за ДТП в Кривом Роге, анонсировала новый клип.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала фото, на котором предстала в очень эффектном образе.

Суперблондинка часто меняет свои образы, в этот раз на снимке певица выглядит очень ярко: пышная прическа и блестящие зеленые тени.

В описании к фото Оля написала: "Будеклiп! #королеваночи". Поэтому, остается только следить за страничкой звезды и ждать новостей по поводу нового клипа.