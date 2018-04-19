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Оля Полякова анонсировала выход нового клипа своим фото

Оля Полякова
10:17 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Украинская певица Оля Полякова поделилась новым фото в очень ярком образе.

Популярная певица, тренер юмористического шоу "Лига смеха" Оля Полякова, которая отменила свой сегодняшний концерт из-за ДТП в Кривом Роге, анонсировала новый клип.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала фото, на котором предстала в очень эффектном образе.

Суперблондинка часто меняет свои образы, в этот раз на снимке певица выглядит очень ярко: пышная прическа и блестящие зеленые тени.

В описании к фото Оля написала: "Будеклiп! #королеваночи". Поэтому, остается только следить за страничкой звезды и ждать новостей по поводу нового клипа.

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