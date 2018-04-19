https://telegraf.com.ua/files/2018/04/24332170-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4017514-olya-polyakova-anonsirovala-vyihod-novogo-klipa-svoim-foto.html
Оля Полякова анонсировала выход нового клипа своим фото
10:17 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Украинская певица Оля Полякова поделилась новым фото в очень ярком образе.
Популярная певица, тренер юмористического шоу "Лига смеха" Оля Полякова, которая отменила свой сегодняшний концерт из-за ДТП в Кривом Роге, анонсировала новый клип.
На своей страничке в Instagram девушка опубликовала фото, на котором предстала в очень эффектном образе.
Суперблондинка часто меняет свои образы, в этот раз на снимке певица выглядит очень ярко: пышная прическа и блестящие зеленые тени.
В описании к фото Оля написала: "Будеклiп! #королеваночи". Поэтому, остается только следить за страничкой звезды и ждать новостей по поводу нового клипа.
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