Ариана Гранде представила новый сингл и клип No Tears Left to Cry https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Ariana-Grande-zmienila-sie-nie-do-poznania.-Takiej-fryzury-jeszcze-nie-miala_article.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Ariana-Grande-zmienila-sie-nie-do-poznania.-Takiej-fryzury-jeszcze-nie-miala_article-567x309.jpg 2018-04-20T11:12:19+03:00 Культура, Музыка Новый сингл получил название No Tears Left to Cry, а в клипе сама Ариана Гранде примерила смелый образ блондинки с длинной косой. https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4019705-ariana-grande-predstavila-novyiy-singl-i-klip-no-tears-left-to-cry.html

Ариана Гранде представила новый сингл и клип No Tears Left to Cry На протяжении нескольких месяцев после трагедии в Манчестере, когда в результате теракта на концерте Арианы Гранде погибло множество людей, сама певица хранила творческое молчание – и лишь теперь наконец-то порадовала своих поклонников новым синглом, выпустив сразу и музыкальное видео к нему.

Фото: bugaga.ru