Ариана Гранде представила новый сингл и клип No Tears Left to Cry

На протяжении нескольких месяцев после трагедии в Манчестере, когда в результате теракта на концерте Арианы Гранде погибло множество людей, сама певица хранила творческое молчание – и лишь теперь наконец-то порадовала своих поклонников новым синглом, выпустив сразу и музыкальное видео к нему.