Культовая группа ABBA записала новые песни впервые за 35 лет
Новости культуры: Легендарный шведский музыкальный коллектив ABBA записали новые песни через 35 лет после прекращения существования коллектива.
"Мы вчетвером подумали, что после 35 лет (паузы - ред.) было бы весело объединить свои силы и вернуться в студию", - написала группа в Instagram.
Шведский квартет заявил, что новый материал был "неожиданным результатом" их недавнего решения собрать тур так называемой виртуальной реальности.
Всемирно известную группу ABBA воссоединят с помощью цифровых копий
Как отмечается, одной из двух совместных композиций музыкантов станет песня "Я до сих пор верю в тебя". Ее премьера состоится в декабре во время трансляции телеканалов BBC и NBC. Однако сама группа не будет выступать в прямом эфире - песню будут выполнять цифровые копии участников.
Название второй песни группа пока не раскрыла. По словам представительницы группы, новые песни будут звучать в знакомом стиле, но в то же время современно.