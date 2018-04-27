Культовая группа ABBA записала новые песни впервые за 35 лет

"Мы вчетвером подумали, что после 35 лет (паузы - ред.) было бы весело объединить свои силы и вернуться в студию", - написала группа в Instagram.

Шведский квартет заявил, что новый материал был "неожиданным результатом" их недавнего решения собрать тур так называемой виртуальной реальности.

Как отмечается, одной из двух совместных композиций музыкантов станет песня "Я до сих пор верю в тебя". Ее премьера состоится в декабре во время трансляции телеканалов BBC и NBC. Однако сама группа не будет выступать в прямом эфире - песню будут выполнять цифровые копии участников.

Название второй песни группа пока не раскрыла. По словам представительницы группы, новые песни будут звучать в знакомом стиле, но в то же время современно.