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Культовая группа ABBA записала новые песни впервые за 35 лет

ABBA
16:28 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Легендарный шведский музыкальный коллектив ABBA записали новые песни через 35 лет после прекращения существования коллектива.

"Мы вчетвером подумали, что после 35 лет (паузы - ред.) было бы весело объединить свои силы и вернуться в студию", - написала группа в Instagram.

Шведский квартет заявил, что новый материал был "неожиданным результатом" их недавнего решения собрать тур так называемой виртуальной реальности.

Всемирно известную группу ABBA воссоединят с помощью цифровых копий 

Как отмечается, одной из двух совместных композиций музыкантов станет песня "Я до сих пор верю в тебя". Ее премьера состоится в декабре во время трансляции телеканалов BBC и NBC. Однако сама группа не будет выступать в прямом эфире - песню будут выполнять цифровые копии участников.

Название второй песни группа пока не раскрыла. По словам представительницы группы, новые песни будут звучать в знакомом стиле, но в то же время современно.

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Новости культуры, Instagram, АББА, Группа, Новые песни, шведская группа, Швеция.
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