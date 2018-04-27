Тина Кароль выпустила новую композицию "Step by Step" (Видео)

Украинская певица Тина Кароль представила своим поклонникам англоязычную версию романтической лирической песни "Шаг, шаг". Английская версия названия получила название "Step by Step". Исполнительница продолжает экспериментировать над своим творчеством. В частности, певица решила перевести одну из своих последних песен на английский язык. Видео появилось на официальном видеоканале Кароль Vevo.