Дженнифер Лопес презентовала новый клип на песню "El Anillo" (Видео)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес презентовала новый зажигательный клип на песню "El Anillo". На видео звезда появилась в полупрозрачном боди. Популярная артистка Дженнифер Лопес, которая возглавила рейтинг самых влиятельных людей по версии журнала "Time" в номинации "Икона", презентовала свою новую композицию "El Anillo" и видеоработу к ней. 27 апреля на официальном Youtube-канале звезды появился клип, в котором Дженнифер предстала в откровенном наряде в роли королевы. Кроме того, певица исполнила зажигательные танцы в воде со своими балетом. Отметим, что 27 апреля Дженнифер представила свою композицию на церемонии "Billboard Latin Music Awards". На вручении премии Лопес стала главной звездой. Девушка появилась на сцене из декорации в виде лотоса. Дженнифер Лопес устроила настоящее шоу. Девушка выступала босиком, на ней был полупрозрачный костюм, украшенный стразами, а в волосах у певицы был необычный аксессуар.