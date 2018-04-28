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Группа ABBA впервые за 35 лет выпустит новые песни

ABBA
15:26 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Легендарный квартет ABBA возвращается с новыми композициями.

Легендарная четверка в лице Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеус, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад воссоединилась спустя 35 лет. Группа ABBA записала две новые композиции.

Премьера одной из песен под названием "I Still Have Faith In You" состоится в декабре, однако ее исполнит цифровая копия квартета. Выступление будут транслировать каналы ВВС и NBC.

"Мы все вчетвером почувствовали, что через 35 лет интересно вновь объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи."

По словам Бенни Андерссона, время пролетело незаметно.

"Было ощущение, что мы были на небольших каникулах. Невероятно радостный опыт! В результате нашего воссоединения родилось две новые песни."

До премьеры нового трека осталось 9 месяцев.

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Новости культуры, ABBA возвращается, ABBA записала две песни, I Still Have Faith In You, АББА, Легендарные группы.
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