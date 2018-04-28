Певец Ed Sheeran взорвал сеть новым клипом на песню "Happier" (Видео)

Популярный британский певец Ed Sheeran в очередной раз удивил мир своим творчеством. Артист выпустил новый клип на песню Happier, который за день стал очень популярным. Талантливый Ed Sheeran оригинально подошел к новой видеоработе, создав клип, в котором вместо людей все роли исполнили куклы. Однако это не стало помехой в создании романтического и проникновенного сюжета, который не может не растрогать. В клипе Happier рассказывается о рыжеволосом парне, который случайно встретил свою экс-возлюбленную. Девушка счастливо проводила время с персонажем телешоу "Улица Сезам". Главный герой начал вспоминать прошлое и ностальгировать по утраченной любви. Такая грустная история любви понравилась меломанам. Новый ролик певец разместил на своем YouTube-канале. Всего за один день видео получило большую популярность, набрав почти 6 миллионов просмотров. Еще более 500 тысяч пользователей сети облюбовали клип к песне Happier.