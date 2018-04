Весенние релизы: 10 лучших треков апреля, которые нельзя пропустить (Видео)

И их нельзя пропустить, так как каждая из этих композиций имеет все шансы стать настоящим летним хитом в этом году. По крайней мере, конкурент песне "New Rules" от Dua Lipa уже нашелся!

Arms and Sleepers – Find the Right Place (album)

Arms and Sleepers – Find the Right Place (смотрите видео)

Новая порция инструментального релакса и атмосферного трип-хопа от бостонского дуэта Arms and Sleepers. "Find the Right Place" – это шестой полноценный альбом. Лучшего музыкального сопровождения для теплого летнего вечера – точно не найти.

Нельзя не заметить разницу между новым альбомом и предыдущими работами. Похоже название альбома "Find the Right Place" (Найти верное/правильное место) в полной мере отражает его наполнение, можно говорить о том, что дуэт нашел свое новое и свежее звучание.

Приглашенные вокалисты не дают заскучать, а авангардное звучание, рожденное компьютером и человеком, просто не поддается описанию.

Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss

Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss (смотрите видео)

Calvin Harris представил композицию "One Kiss". Вокал в песне принадлежит Dua Lipa, от которой похоже не убежать и в этом году. И вполне вероятно, что именно этот трек придет на замену "New Rules", который, кажется, слышали уже абсолютно все.

Вокал Dua Lipa добавляет треку особой атмосферы, и мы уверены, что ни один летний вечер без нее не обойдется.

"One kiss is all it takes/ Falling in love with me/ Possibilities/ I look like all you need," – а от припева почти не возможно избавиться!

5 Seconds Of Summer – Youngblood

5 Seconds Of Summer – Youngblood (смотрите видео)

5 Seconds Of Summer – австрийская музыкальная поп-рок группа, которая уже измучила своих фанатов долгим ожиданием. Последний альбом музыкантов вышел еще в 2015 году! Альбом "Youngblood" будет презентован в июне этого года, пока же музыканты порадовали премьерой одноименной композиции. А уже через несколько дней выпустили и колоритное черно-белое live-видео.

30 Seconds to Mars – America (album)

Thirty Seconds To Mars – Rescue Me (смотрите видео)

Новый альбом Thirty Seconds To Mars – AMERICA, безусловно, является главной рок-новинкой начала апреля. Пятая пластинка, которую слушатели ждали четыре с половиной года, получилась очень разной. После этого можно ожидать даже споров о том, останутся ли 30STM рокерами.

В новых релизах вы практически не найдете электрического гитарного звука, так как музыканты все больше и больше двигаются в направлении электронной музыки, имеющей сегодня бешеную популярность. В новых треках присутствует масса гитарных эффектов и различных битов, которые отлично вписались бы и в хип-хоп, и поп-музыку.

Исключением, наверное, является инструментальный трек "Monolith", здесь гитарный звук перекликается со струнными. Не менее эпично слушается гимн "Great Wide Open", где важную роль играет рояль и гитарный дилей, а голос Джареда, обрамленный госпел-хором, звучит на потрясающем надрыве.

Но, сome on, сегодня уже давно ни альтернативный рок, ни рок-н-ролл – не являются ведущими направлениями в музыке. Поэтому такая эволюция "марсов" выглядит довольно уместно и безусловно принесет группе новых слушателей.

Florence + The Machine – Sky Full Of Song

Florence + The Machine – Sky Full Of Song (смотрите видео)

Британский коллектив "Florence + The Machine" представил песню "Sky Full Of Song" и клип на нее. Этот сингл стал первой новой композицией за последние два года. Новая пластинка группы запланирована на 2018 год, однако точная дата – неизвестна.

Последняя пластинка группы "How Big, How Blue, How Beautiful" вышла 29 мая 2015 года и получила пять номинаций на премию "Грэмми".

Флоренс Уэлч рассказала, что посвятит грядущую пластинку "черной дыре", в которую ее втянули алкоголь и депрессия после разрыва отношений с менеджером концертов Джеймсом Несбиттом.

BrainStorm – Wonderful Day (album)

BrainStorm – Wonderful Day (смотрите видео)

Латвийская группа BrainStorm презентовала новый альбом "Wonderful Day", который состоит из 10 песен – на русском, английском и латвийском языках.

Особого внимания заслуживает клип на главную песню альбома. Ведь он буквально вышел за пределы гравитации! Часть материалов для клипа была снята на Международной космической станции (МКС). В качестве оператора клипа выступил космонавт Сергей Рязанский, который находился в тот момент в космической экспедиции.

The Hardkiss – Мелодія (сингл)

The Hardkiss – Мелодія (смотрите видео)

Еще одна космическая работа этого месяца – украинская группа The Hardkiss представила видео на трек "Мелодія", который войдет в их будущий альбом "Залізна ластівка".

"У каждого в жизни своя мелодия. Для кого-то это любимый человек, для родителей – их дети, для кого-то – лучший друг. А кто-то так и не нашел свою мелодию, он одинок. Но он ищет, а когда находит – уходит в нее с головой, погружается в этот Космос", – так отозвалась о новой работе Санина.

Сюжет клипа разворачивается в двух плоскостях – на Земле и в Космосе, где все взрывается от любви.

Kazka – Karma (album)

Kazka – Karma (смотрите видео)

История трио Kazka развивается очень стремительно. Первую песню выпустили в марте 2017, и "Свята" сразу стала хитом. Более 7 миллионов просмотров на YouTube это подтверждают.

У Kazka не слишком обычный состав участников – фронтвумен Александра Зарицкая, саундпродюсер Никита Будаш и "духовик" Дмитрий Мазуряк. Он чаще всего сопровождает на сопилке, но в его арсенале не только украинские инструменты. Там дудук, китайская флейта, арабская зурна и много чего еще.

В первый альбом вошли десять песен, три уже известны – "Свята", "Дива", "Сама", перепевка песни "Мовчати" группы Скрябин и Ирина Билык и шесть новых композиций.

Алина Паш – Bitanga

Алина Паш – Bitanga (смотрите видео)

Украинская хип-хоп исполнительница из Закарпатья выпустила дебютный сингл "Bitanga" и клип на него. Музыку для композиции написал продюсер и музыкант Сурен Томасян, известный по сотрудничеству с Иваном Дорном.

Очень колоритная музыка и сам текст, потому композиция придется по душе, возможно, не всем. Ведь слушать хип-хоп на украинском с закарпатским акцентом, как минимум, непривычно. Но заценить точно стоит!

Young Thug – Hear No Evil

Young Thug – Hear No Evil (смотрите видео)

Рэпер Young Thug обрадовал фанатов неожиданным подарком в виде мини-альбома "Hear No Evil", состоящего из трех треков.

В поддержку альбома рэпер также выпустил видео на композицию "Anybody", в котором актеры исполнили трек на языке жестов. Ролик Young Thug посвятил "своему брату и всем фанатам, которые не могут слышать". Даже, если вы не фанат такого направления музыки – это видео не оставит вас равнодушным.