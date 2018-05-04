Евровидение 2018: MELOVIN попал в топ-5 полуфинала по мнению букмекеров

Согласно ставкам на 4 мая, Melovin занял четвертую позицию. Это указано в таблице на сайте песенного конкурса. Первое место в топ-5 фаворитов Евровидение 2018 досталось представителю Швеции Беньямину Ингроссо. Вторая позиция - за представителем Норвегии Александром Рыбаком, который уже был победителем Евровидения в 2009 году.

Третье место рейтинга досталось Джессике Маубой, которая представляет Австралию. И закрывает пятерку фаворитов - участник от Молдовы группа "DoReDoS". Однако позиции конкурсантов могут меняться в зависимости от ставок букмекеров.

Напомним, что на Евровидении 2018 Melovin представит Украину 10 мая. Номер артиста станет заключительным во втором полуфинале конкурса.