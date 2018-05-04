Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

Евровидение 2018: MELOVIN попал в топ-5 полуфинала по мнению букмекеров

Melovin
16:22 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Представитель Украины на Евровидение 2018 Melovin попал в топ-5 фаворитов второго полуфинала, по мнению букмекеров.

Согласно ставкам на 4 мая, Melovin занял четвертую позицию. Это указано в таблице на сайте песенного конкурса. Первое место в топ-5 фаворитов Евровидение 2018 досталось представителю Швеции Беньямину Ингроссо. Вторая позиция - за представителем Норвегии Александром Рыбаком, который уже был победителем Евровидения в 2009 году.

Евровидение 2018: MELOVIN провел первую репетицию конкурсного номера в Лиссабоне

Третье место рейтинга досталось Джессике Маубой, которая представляет Австралию. И закрывает пятерку фаворитов - участник от Молдовы группа "DoReDoS". Однако позиции конкурсантов могут меняться в зависимости от ставок букмекеров.

Напомним, что на  Евровидении 2018 Melovin представит Украину 10 мая. Номер артиста станет заключительным во втором полуфинале конкурса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, MELOVIN, букмекери, Второй полуфинал, Евровидение 2018, Украина на Евровидении 2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео) Весенние релизы: 10 лучших треков апреля, которые нельзя пропустить (Видео) "Голос країни" 8 сезон, 14 выпуск: стало известно, кто победил в шоу (Видео)

Последние новости

В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео) Гризманн: Нам нужно взять и победить в этом финале
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
17:35 В Украине с 4 мая применение "единого окна" на таможнях стало обязательным
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0