Евровидение 2018: сегодня состоится официальная церемония открытия конкурса

Все 43 участника пройдут по голубой дорожке в 18:00 по местному времени. Церемония пройдет на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

Участников будут встречать четыре ведущих, среди которых: Клаудия Семедий, Инес Лопес Гонсалвиз, Педро Грейнджер и Педро Пеним.

Отметим, в субботу представитель Украины Melovin провел вторую репетицию на сцене Евровидения. В воскресенье свою вторую репетицию проведут страна-хозяин и "Большая пятерка".

Первый полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая. Финал конкурса пройдет 12 мая.