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Новости: Евровидение 2018: сегодня состоится официальная церемония открытия конкурса
Евровидение 2018: сегодня состоится официальная церемония открытия конкурса
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Евровидение 2018: сегодня состоится официальная церемония открытия конкурса

Евровидение 2018
13:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В воскресенье 6 мая, за два дня до первого полуфинала, в Лиссабоне состоится официальная церемония открытия песенного конкурса.

Все 43 участника пройдут по голубой дорожке в 18:00 по местному времени. Церемония пройдет на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

Евровидение 2018: кто выступит в первом полуфинале конкурса 

Участников будут встречать четыре ведущих, среди которых: Клаудия Семедий, Инес Лопес Гонсалвиз, Педро Грейнджер и Педро Пеним.

Отметим, в субботу представитель Украины Melovin провел вторую репетицию на сцене Евровидения. В воскресенье свою вторую репетицию проведут страна-хозяин и "Большая пятерка".

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Первый полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая. Финал конкурса пройдет 12 мая.

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Новости культуры, MELOVIN, Евровидение 2018, меловин евровидение 2018, Песенный конкурс, Украина на Евровидении 2018, Церемония открытия.
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