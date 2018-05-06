https://telegraf.com.ua/files/2018/05/eurovision-2018-1521206144-article-0-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4048207-evrovidenie-2018-segodnya-sostoitsya-ofitsialnaya-tseremoniya-otkryitiya-konkursa.html
Евровидение 2018: сегодня состоится официальная церемония открытия конкурса
Новости культуры: В воскресенье 6 мая, за два дня до первого полуфинала, в Лиссабоне состоится официальная церемония открытия песенного конкурса.
Все 43 участника пройдут по голубой дорожке в 18:00 по местному времени. Церемония пройдет на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.
Евровидение 2018: кто выступит в первом полуфинале конкурса
Участников будут встречать четыре ведущих, среди которых: Клаудия Семедий, Инес Лопес Гонсалвиз, Педро Грейнджер и Педро Пеним.
Отметим, в субботу представитель Украины Melovin провел вторую репетицию на сцене Евровидения. В воскресенье свою вторую репетицию проведут страна-хозяин и "Большая пятерка".
Евровидение 2018: MELOVIN попал в топ-5 полуфинала по мнению букмекеров
Первый полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая. Финал конкурса пройдет 12 мая.
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