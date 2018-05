Группа Florence+The Machine выпустила новый клип (Видео)

Известная группа Florence + The Machine выпустила новый клип на песню Hunger и анонсировала четвертый альбом. "Эта песня о том, как мы ищем любовь в вещах. О том, как попытки чувствовать себя менее одиноким иногда могут изолировать нас еще больше", — рассказывает о новом сингле вокалистка группы Флоренс Уэлш. Режиссером клипа выступил AG Rojas, с которым группа уже сотрудничает не впервые. Новая пластинка группы будет называться High As Hope и выйдет 29 июня. Все песни из альбома написала Флоренс Уэлш. Последний альбом группы Florence + The Machine вышел в 2015 году под названием How Big How Blue How Beautiful.