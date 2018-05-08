Злата Огневич назвала своих фаворитов на Евровидении 2018

Украинская певица, которая в 2013 году заняла третье место на международном песенном конкурсе "Евровидение", на своем официальном канале в YouTube представила первый влог для всех тех, кто интересуется этим масштабным мероприятием и ставками букмекеров.

Так, Злата, как и букмекеры по всему миру, считает, что огромные шансы на победу есть у представительницы Израиля, поскольку то, что она делает благодаря своему голосу, неподвластно каждому из участников. Также ее плюсами Злата считает артистизм и музыкальность.

В фавориты Златы Огневич попал и Александр Рыбак из Норвегии. А также она отметила дуэт из Франции, несмотря на то что им букмекеры не дают высоких оценок.

Группа "EQUINOX" из Болгарии впечатлила украинскую певицу тем, что смысл их песни – это больше, чем все то, о чем сейчас петь привычно и трендово.

Привлек внимание артистки и представитель Чехии, который уже приезжал в Украину и был достаточно тепло принят украинскими поклонниками конкурса "Евровидение". Злате Огневич он понравился за свою пластичность и музыкальность.

А вот Элину Нечаеву из Эстонии Злата Огневич раскритиковала за повтор ее номера, который неоднократно видели и на "Евровидении" – например, у Полины Гагариной и даже в шоу Дженнифер Лопес.

В конце влога Злата Огневич выразила поддержку представителю Беларуси, украинцу Никите Алексееву. "Это очень светлый исполнитель, очень талантливый. Я чувствую, как внутренний свет помогает ему покорять сердца людей. Мне нравится и песня, и знаю, что номер на финале "Евровидения" будет очень ярким. Давайте поддержим нашего украинского парня и отправим за него свои голоса", – впервые прокомментировала выступление ALEKSEEV Злата Огневич.

И седьмым фаворитом Златы стал еще один украинец MELOVIN. "Он очень мощный и яркий, я буду следить за ним. Думаю, что у него интересное будущее, которое выходит за пределы нашей страны. Если человек харизматичный и амбициозный, то это найдет отклики у аудитории", – сказала Злата Огневич, оканчивая свой первый влог на YouTube.