Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса

Первый полуфинал "Евровидения" состоится в столице Португалии (Лиссабоне). Конкурс примет 20-тысячная Алтис-Арена, расположенная на берегу реки Тежу. Эта арена, построенная к выставке ЭКСПО-1998, является одной из крупнейших в Европе.

В рамках первого полуфинала выступят представители 19 стран. Свои песни представят конкурсанты из Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении Швейцарии, Ирландии и Кипра.

Прямая трансляция первого полуфинала начнется в 22:00 по киевскому времени (21:00 CEST). На украинском телевидении "Евровидение 2018" будут транслировать телеканалы UA: Первый и СТБ. Начало эфира в 22.00.

Прямые эфиры Евровидения на СТБ будет комментировать Сергей Притула, который три года подряд был ведущим национального отбора, а на UA: Первый комментаторами станут Тимур Мирошниченко и Татьяна Терехова.

Стоит отметить, что в первом полуфинале с песней "Toy" выступит представительница Израиля, 25-летняя Нетта Барзилай, которая уже не первую неделю занимает топовую строчку букмекерских прогнозов.

Netta - TOY

Также Под номером 8 выступит украинец ALEKSEEV, который в этом году с песней "Forever" представит Беларусь.

Согласно расчетам букмекеров, первую тройку лидеров полуфинала составят Израиль, Кипр и Чехия. Пятерку закроют Эстония и Болгария.

Напомним, что представитель Украины певец MELOVIN выступит во втором полуфинале в четверг, 10 мая, под номером 18.