Евровидение 2018: Melovin на церемонии открытия конкурса (Видео)

В этом году Украину на конкурсе будет представлять певец Melovin с песней "Under the Ladder". 6 мая певец появился на официальной церемонии открытия Международного песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

Торжественное открытие происходит на лиссабонском побережье возле "Музея искусства, архитектуры и технологии".

Особенность нынешнего открытия Евровидения – голубая дорожка, которую постелили вместо красной. На такой шаг организаторы пошли, учитывая, что в этом году конкурс посвящен океану.

Melovin прибыл на царемонию открытия на роскошном автомобиле.

Melovin

Исполнитель вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

Напомним, Melovin выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Первый полуфинал запланирован на вторник, 8 мая. Финал Евровидения-2018 состоится 12 мая.