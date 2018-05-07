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Евровидение 2018: Melovin на церемонии открытия конкурса (Видео)

Melovin
09:01 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Facebook

Новости культуры: Вчера, 6 мая, состоялась торжественная церемония открытия главного песенного конкурса Европы "Евровидение-2018".

В этом году Украину на конкурсе будет представлять певец Melovin с песней "Under the Ladder". 6 мая певец появился на официальной церемонии открытия Международного песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

Торжественное открытие происходит на лиссабонском побережье возле "Музея искусства, архитектуры и технологии".

Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)

Особенность нынешнего открытия Евровидения – голубая дорожка, которую постелили вместо красной. На такой шаг организаторы пошли, учитывая, что в этом году конкурс посвящен океану.

Melovin прибыл на царемонию открытия на роскошном автомобиле. 

Melovin 

Исполнитель вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

Евровидение 2018: Melovin игнорирует российских журналистов

Евровидение 2018: Верка Сердючка записала видеообращение к MELOVIN (Видео)

Напомним,  Melovin выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Первый полуфинал запланирован на вторник, 8 мая. Финал Евровидения-2018 состоится 12 мая. 

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Новости культуры, MELOVIN, Евровидение, Евровидение 2018, Украина на Евровидении, Церемония открытия Евровидения 2018.
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