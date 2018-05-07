Евровидение 2018: Melovin на церемонии открытия конкурса (Видео)
Новости культуры: Вчера, 6 мая, состоялась торжественная церемония открытия главного песенного конкурса Европы "Евровидение-2018".
В этом году Украину на конкурсе будет представлять певец Melovin с песней "Under the Ladder". 6 мая певец появился на официальной церемонии открытия Международного песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне.
Торжественное открытие происходит на лиссабонском побережье возле "Музея искусства, архитектуры и технологии".
Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)
Особенность нынешнего открытия Евровидения – голубая дорожка, которую постелили вместо красной. На такой шаг организаторы пошли, учитывая, что в этом году конкурс посвящен океану.
Melovin прибыл на царемонию открытия на роскошном автомобиле.
Melovin
Исполнитель вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.
Евровидение 2018: Melovin игнорирует российских журналистов
Евровидение 2018: Верка Сердючка записала видеообращение к MELOVIN (Видео)
Напомним, Melovin выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Первый полуфинал запланирован на вторник, 8 мая. Финал Евровидения-2018 состоится 12 мая.