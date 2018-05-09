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ZaxidFest-2018: Bullet For My Valentine впервые посетят Украину
05:37 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Напомним, недавно организаторы фестиваля объявили первого хедлайнера - им стала бразильская трэш-метал группа Sepultura.
Впервые Украину посетит британская группа Bullet For My Valentine, которая станет одним из хедлайнеров фестиваля ZaхidFest-2018.
Об этом информирует 24.ua со ссылкой на Facebook организаторов мероприятия.
Группа Bullet For My Valentine играет музыку в жанре металкор. Сначала участники группы перепевали хиты Metallica и Nirvana, а потом уже занялись и собственными песнями. Сейчас Bullet For My Valentine работает над выпуском пятого студийного альбома.
Сейчас билет на двухдневный фестиваль можно приобрести за 1100 гривен.
Фестиваль в этом году пройдет с 24 по 26 августа в селе Родатичи вблизи Львова. Первый день фестиваля (в День Независимости) будет бесплатным для посетителей.
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