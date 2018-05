ZaxidFest-2018: Bullet For My Valentine впервые посетят Украину

Впервые Украину посетит британская группа Bullet For My Valentine, которая станет одним из хедлайнеров фестиваля ZaхidFest-2018.

Об этом информирует 24.ua со ссылкой на Facebook организаторов мероприятия.

Группа Bullet For My Valentine играет музыку в жанре металкор. Сначала участники группы перепевали хиты Metallica и Nirvana, а потом уже занялись и собственными песнями. Сейчас Bullet For My Valentine работает над выпуском пятого студийного альбома.

Сейчас билет на двухдневный фестиваль можно приобрести за 1100 гривен.

Фестиваль в этом году пройдет с 24 по 26 августа в селе Родатичи вблизи Львова. Первый день фестиваля (в День Независимости) будет бесплатным для посетителей.