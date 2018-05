Евровидение 2018: список победителей второго полуфинала

За право пройти в финал конкурса соревновались 18 исполнителей, однако в финал из них попали только 10.

Всем победителям полуфиналов предстоит встретиться в финале вместе с участниками от стран "большой Пятерки" и страны-хозяйки.

Список лидеров второго полуфинала Евровидения:

1. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca

2. Молдова: DoReDos - My Lucky Day

3. Румыния: The Humans - Goodbye

4. Украина: MELOVIN - Under the Ladder

5. Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

6. Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

7. Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong

8. Дания: Rasmussen - Higher Ground

9. Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

10. Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

Гранд-финал шоу состоится 12 мая. Ему будут предшествовать несколько репетиция и совместная пресс-конференция представителей стран основательниц конкурса – Франции, Германии, Великобритании, Испании и Италии, а также страны-победительницы прошлогоднего конкурса – Португалии.

Как известно, в финале ожидается выступление победителя прошлогоднего Евровидения Сальвадора Собрала, также к нему присоединится Каетану Велозу, 75-летний бразильский певец и сонграйтер, один из основателей тропикалии - художественного направления, сформировавшегося в Бразилии в конце 1960-х годов.

Собрал стал первым представителем Португалии, который победил в "Евровидении". Он с детства страдал пороком сердца, ему необходимо было найти донора для пересадки. 8 декабря, после почти трехмесячного пребывания в больнице в Лиссабоне, Сальвадора Собралу сделали успешную операцию по пересадке сердца. Хирург, который делал операцию, сообщил, что в случае успешной, но длительной реабилитации, певец сможет жить абсолютно нормальной жизнью.