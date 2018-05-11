Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Евровидение 2018: список победителей второго полуфинала
Украина вышла в финал Евровидения 2018
Новости: США и Япония согласовывают позиции перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
США и Япония согласовывают позиции перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
Новости: "Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
"Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
Новости: Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Украина не допустит использование "Северного потока-2"
X

Евровидение 2018: список победителей второго полуфинала

Евровидение 2018
00:42 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 10 мая в Лиссабоне (Португалия) прошел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018, в котором определилась вторая десятка финалисотов.

За право пройти в финал конкурса соревновались 18 исполнителей, однако в финал из них попали только 10.

Всем победителям полуфиналов предстоит встретиться в финале вместе с участниками от стран "большой Пятерки" и страны-хозяйки.

Евровидение 2018: яркие моменты первого полуфинала (Фото)

Список лидеров второго полуфинала Евровидения:

1. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca

2. Молдова: DoReDos - My Lucky Day

3. Румыния: The Humans - Goodbye

4. Украина: MELOVIN - Under the Ladder

5. Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

6. Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

7. Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong

8. Дания: Rasmussen - Higher Ground

9. Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

10. Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

Евровидение 2018: второй полуфинал (Видео)

Гранд-финал шоу состоится 12 мая. Ему будут предшествовать несколько репетиция и совместная пресс-конференция представителей стран основательниц конкурса – Франции, Германии, Великобритании, Испании и Италии, а также страны-победительницы прошлогоднего конкурса – Португалии.

Как известно, в финале ожидается выступление победителя прошлогоднего Евровидения Сальвадора Собрала, также к нему присоединится Каетану Велозу, 75-летний бразильский певец и сонграйтер, один из основателей тропикалии - художественного направления, сформировавшегося в Бразилии в конце 1960-х годов.

Собрал стал первым представителем Португалии, который победил в "Евровидении". Он с детства страдал пороком сердца, ему необходимо было найти донора для пересадки. 8 декабря, после почти трехмесячного пребывания в больнице в Лиссабоне, Сальвадора Собралу сделали успешную операцию по пересадке сердца. Хирург, который делал операцию, сообщил, что в случае успешной, но длительной реабилитации, певец сможет жить абсолютно нормальной жизнью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Второй полуфинал, Второй полуфинал Евровидения 2018, Евровидение, Евровидение 2018, Конкурс, Лидеры второго полуфинала, Финал Евровидения 2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса Названа лучшая песня всех времен (Видео) Евровидение 2018: самые запоминающиеся выступления участников первого полуфинала (Видео)

Последние новости

В Польше допущен сход с рельсов 30 вагонов товарного поезда Евровидение 2018: как украинцам голосовать за участников Забавные снимки детей с их питомцами, которые являются настоящими друзьями
Сегодня читают
01 Сабо - о финале Кубка Украины
02 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
03 Миссия США при ОБСЕ обратилась к РФ касательно Донбасса
04 Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции
05 "Базель" уничтожил на своем поле новоиспеченного чемпиона Швейцарии
Новости сегодня
01:00 Фред перейдет в "Ман Сити", "МЮ" подпишет хавбека "Наполи"
00:26 ГФС: В 2017 году 185 жителей Львовской области стали миллионерами
00:17 Ученые объяснили, чем опасен переизбыток сна
23:57 Смех до слез: забавные здания, которые повсюду за вами следят
23:40 Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Львовщине сожгли табор ромов
На Львовщине сожгли табор ромов
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: В Венгрии избрали премьер-министра
В Венгрии избрали премьер-министра
Новости: Евровидение 2018: яркие моменты первого полуфинала (Фото)
Евровидение 2018: яркие моменты первого полуфинала (Фото)
Добавить комментарий
0