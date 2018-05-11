Евровидение 2018: список победителей второго полуфинала
Новости культуры: 10 мая в Лиссабоне (Португалия) прошел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018, в котором определилась вторая десятка финалисотов.
За право пройти в финал конкурса соревновались 18 исполнителей, однако в финал из них попали только 10.
Всем победителям полуфиналов предстоит встретиться в финале вместе с участниками от стран "большой Пятерки" и страны-хозяйки.
Евровидение 2018: яркие моменты первого полуфинала (Фото)
Список лидеров второго полуфинала Евровидения:
1. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
2. Молдова: DoReDos - My Lucky Day
3. Румыния: The Humans - Goodbye
4. Украина: MELOVIN - Under the Ladder
5. Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
6. Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
7. Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong
8. Дания: Rasmussen - Higher Ground
9. Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
10. Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
Евровидение 2018: второй полуфинал (Видео)
Гранд-финал шоу состоится 12 мая. Ему будут предшествовать несколько репетиция и совместная пресс-конференция представителей стран основательниц конкурса – Франции, Германии, Великобритании, Испании и Италии, а также страны-победительницы прошлогоднего конкурса – Португалии.
Как известно, в финале ожидается выступление победителя прошлогоднего Евровидения Сальвадора Собрала, также к нему присоединится Каетану Велозу, 75-летний бразильский певец и сонграйтер, один из основателей тропикалии - художественного направления, сформировавшегося в Бразилии в конце 1960-х годов.
Собрал стал первым представителем Португалии, который победил в "Евровидении". Он с детства страдал пороком сердца, ему необходимо было найти донора для пересадки. 8 декабря, после почти трехмесячного пребывания в больнице в Лиссабоне, Сальвадора Собралу сделали успешную операцию по пересадке сердца. Хирург, который делал операцию, сообщил, что в случае успешной, но длительной реабилитации, певец сможет жить абсолютно нормальной жизнью.