Евровидение 2018: смотреть второй полуфинал (Онлайн)

Сегодня в 22:00 (по киевскому времени) в Лиссабоне на стадионе Altice Arena стартует второй полуфинал "Евровидения-2018". За право пройти в финал конкурса соревнуются 18 исполнителей, в том числе и представитель Украины MELOVIN, который выступит последним. Открывает же второй полуфинал победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак (Норвегия). По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдут лишь десять исполнителей.

Смотреть второй полуфинал Евровидения-2018 онлайн

Последовательность выступлений следующая:

1 Alexander Rybak (Норвегия) с песней "that's How You Write А Song"

2 The Humans (Румыния) с песней "Goodbye"

3 Sanja Ilić & Balkanika (Сербия) с песней "Nova deca"

4 Jessika feat. Jenifer Brening (Сан-Марино) с песней "Who We Are"

5 Rasmussen (Дания) с песней "Higher Ground"

6 Julia Samoylova (Россия) с песней "I Will not Break"

7 DoReDos (Молдова) с песней "My Lucky Day"

8 Waylon (Нидерланды) с песней "Outlaw in ’Em"

9 Jessica Mauboy (Австралия) с песней "We Got Love"

10 Ethno-Jazz Band Iriao (Грузия) с песней "For You"

11 Gromee feat. Lukas Meijer (Польша) с песней "Light Me Up"

12 Сhristabelle (Мальта) с песней "Taboo"

13 AWS (Венгрия) с песней "Viszlát nyár"

14 Laura Rizzotto (Латвия) с песней "Funny Girl"

15 Benjamin Ingrosso (Швеция) с песней "Dance You Off"

16 Vanja Radovanovic (Черногория) с песней "Inje"

17 Lea Sirk (Словения) с песней "Hvala, ne!"

18 MELOVIN (Украина) с песней "Under the Ladder"Перейти на Главную страницу

На телеканале "UA: Первый" второй полуфинал для украинцев комментируют ведущий "Евровидения-2017" Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2010 году в Осло певица ALYOSHA (в финале комментатором станет певица Джамала), а на телеканале"СТБ" - телеведущий и комик Сергей Притула.

Напомним, в первом полуфинале "Евровидения-2018" в финал прошли представители десяти стран: Албании, Чехии, Литвы, Израиля, Эстонии, Болгарии, Австрии, Финляндии, Ирландии, Кипра. Также в финал конкурса автоматически прошли страны "большой пятерки" - Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция и страна-хозяйка конкурса - Португалия.

Тем временем букмекеры уже делают свои ставки относительно победителей. Победу прогнозируют участнице из Кипра Элени Форейре, также в тройку фаворитов вошли Александр Рыбак из Норвегии и Нетта из Израиля, об этом свидетельствует сводка данных главных букмекерских контор.