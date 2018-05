Евровидение 2018: первый полуфинал (Онлайн)

В столице Португалии, Лиссабоне, на стадионе Altice Arena стартовал первый полуфинал Евровидения 2018. За право пройти в финал конкурса соревнуются 19 исполнителей, 10 из которых пройдут дальше.

В первом полуфинале мы можем увидеть выступления конкурсантов из Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении Швейцарии, Ирландии и Кипра.

Украина не участвует сегодня в конкурсе, но поболеть за своих украинцы все же смогут. Под восьмым номером на сцену выйдет украинский певец Alekseev – этом году он представляет Белоруссию. Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN выступит во втором полуфинале – 10 мая.

Порядок выступлений в первом полуфинале Евровидения 2018:

1. Aisel (Азербайджан) с песней X My Heart

2. Ari Ólafsson(Исландия) с песней Our Choice

3. Eugent Bushpepa (Албания) с песней Mall

4. Sennek (Бельгия) с песней A Matter Of Time

5. Mikolas Josef (Чехия) с песней Lie to Me

6. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней When We're Old

7. Netta (Израиль) с песней TOY

8. ALEKSEEV (Беларусь) с песней FOREVER

9. Elina Nechayeva (Эстония) с песней La Forza

10. EQUINOX (Болгария) с песней Bones Eye Cue

11. (Республика Македония) с песней Lost and Found

12. Franka (Хорватия) с песней Crazy

13. Cesár Sampson (Австрия) с песней Nobody But You

14. Yianna Terzi (Греция) с песней Oneiro Mou

15. Saara Aalto (Финландия) с песней Monsters

16. Sevak Khanagyan (Армения) с песней Qami

17. ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones

18. Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней Together

19. Eleni Foureira (Кипр) с песней Fuego

Букмекеры сделали прогнозы на победителя международного песенного конкурса в этом году:

По их мнению лидирует эпатажная израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Второе место в рейтинге букмекеров сейчас занимает представительница Эстонии Элина Нечаева с песней La Forza. На третьем месте - Миколас Джозеф с песней Lie to me из Чехии.