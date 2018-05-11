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"Евровидение-2018": порядок выступления финалистов

"Евровидение-2018"
12:09 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Представитель Украины MELOVIN откроет гранд-финал.

Позади два полуфинала конкурса "Евровидения-2018". В финал конкурса, который состоится 12 мая, прошло 20 участников.

Автоматически в финал конкурса попадают страны-основательницы "Евровидения": Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия, а также победительницы прошлого года – Португалия.

Представитель Украины MELOVIN откроет гранд-финал. Певец отмечает, что ударение должно быть именно на первом слоге. Само слово MELOVIN образовано от названия праздника Хэллоуин и имени английского модного дизайнера Alexander McQueen.

Участники первой части финала "Евровидения-2018":

  • Великобритания – SuRie — "Storm"
  • Германия – Michael Schulte — "You Let Me Walk Alone"
  • Франция – Madame Monsieur — "Mercy"
  • Испания – Alfred and Amaia — "Tu Canción"
  • Австрия -Cesár Sampson – "Nobody But You"
  • Эстония – Elina Nechayeva – "La Forza"
  • Албания – Eugent Bushpepa – "Mall"
  • Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova Deca"
  • Украина – MELOVIN – "Under The Ladder"
  • Норвегия – Alexander Rybak – "That’s How You Write A Song"
  • Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne"

Участники второй части финала "Евровидения-2018":

  • Италия: Meta & Moro — "Non mi avete fatto niente"
  • Кипр: Eleni Foureira – "Fuego"
  • Литва: Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old"
  • Израиль – Netta – "Tоу"
  • Чехия – Mikolas Josef – "Lie To Me"
  • Болгария – EQUINOX – "Bones"
  • Финляндия -Saara Aalto – "Monsters"
  • Ирландия – Ryan O’Shaughnessy – "Together"
  • Молдова – DoReDos – "My Lucky Day"
  • Венгрия – AWS – "Viszlát Nyár"
  • Швеция -Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"
  • Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love"
  • Дания – Rasmussen – "Higher Ground"
  • Нидерланды – Waylon – "Outlaw In ‘Em"

Порядок, в котором страны выступят в субботу

1. Украина

2. Испания

3. Словения

4. Литва

5. Австрия

6. Эстония

7. Норвегия

8. Португалия

9. Великобритания

10. Сербия

11. Германия

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12. Албания

13. Франция

14. Чехия

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия

Кроме того, во время финала выступит и представительница страны — победительницы прошлого года Португалии: Cláudia Pascoal — "O Jardim".

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Новости культуры, Выступление, Евровидение, Евровидение 2018, Порядок, Порядок выступления, Финалисты.
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