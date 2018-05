Melovin откроет программу гранд-финала Евровидения 2018

Всего в гранд-финале примут участие 26 исполнителей: 20 стран-победительниц двух полуфиналов, так называемые представители "Большой пятерки" - стран-основательниц конкурса (Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция), а также победитель прошлогоднего конкурса – Португалия.

Участники выступят в следующем порядке:

1. Melovin (Украина) – Under The Ladder.

2. Y Amaia Alfred (Испания) – Tu Cancion.

3. Lea Sirk (Словения) – Hvala, ne!

4. Ieva Zasimauskaite (Литва) – When We'Re Old.

5. Cesar Sampson (Австрия) – Nobody But You.

6. Elina Nechayeva (Эстония) – La Forza.

7. Alexander Rybak (Норвегия) – That'S How You Write A Song.

8. Claudia Rua Camilo (Португалия) – O Jardim.

9. SuRie (Великобритания) – Storm.

10. Sanja Ilic & Balkanika (Сербия) – Nova Deca

11. Michael Schulte (Германия) – You Let Me Walk Alone.

12. Eugent Bushpepa (Албания) – Mall.

13. Madame Monsieur (Франция) – Mercy.

14. Mikolas Йозеф (Чехия) – Lie to Me.

15. Rasmussen (Дания) – Higher Ground.

16. Jessica Mauboy (Австралия) – We Got Love.

17. Saara Aalto (Финляндия) – Monsters.

18. EQUINOX (Болгария) – Bones.

19. DoReDoS (Молдова) – My Lucky Day.

20. Benjamin Ingrosso (Швеция) – Dance You Off.

21. AWS (Венгрия) – Viszlat Nyar.

22. Netta (Израиль) – TOY.

23. Waylon (Нидерланды) – Outlaw In 'Em.

24. Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) – Together.

25. Eleni Foureira (Кипр) – Fuego.

26. Ermal Meta e Fabrizio Moro (Италия) – Non Mi Avete Fatto Ниент.

В Украине финал конкурса "Евровидение" покажут телеканалы "UA:Первый", "UA:Крым" и СТБ. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.