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Группа Arctic Monkeys представила первый за пять лет альбом

Arctic Monkeys
17:59 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В альбом вошло 11 песен.

Британская инди-рок группа Arctic Monkeys выпустила альбом Tranquility Base Hotel & Casino, который стал первым релизом коллектива за пять лет. Стоит отметить, что пиратская версия альбома появилась в сети еще четыре дня назад, но в ней не хватало нескольких песен.

11 мая пластинка стала доступна для прослушивания в Apple Music и на YouTube. Символично, в нее вошло 11 композиций. Tranquility Base Hotel & Casino — шестой полноформатный альбом инди-рокеров. Предыдущая пластинка, AM, вышла в 2013 году.

Группа Arctic Monkeys была основана в 2002 году. Коллектив выпустил пять студийных альбомов: Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006), Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011) и AM (2013), а также один концертный альбом At the Apollo (2008).

Первая пластинка группы стала самым быстро продаваемым дебютным альбомом в истории Великобритании. Arctic Monkeys получили семь наград Brit Awards: дважды став лучшей группой и трижды — за лучший альбом года. Два раза коллектив номинировался на премию "Грэмми". В 2006 году группа стала обладателем Mercury Prize — премии, присуждаемой за лучший альбом Великобритании и Ирландии, также был номинирован на этот приз в 2007 и 2013 годах.

Ранее сообщалось о том, что украинская студия Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up" группы Coldplay.

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Новости культуры, Arctic Monkeys, Альбом, Альманах 2018, инди-рок группа, Музыка, Музыканты, Песни.
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