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Майклу Джексону посвятят бродвейский мюзикл

Майкл Джексон
15:12 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Выход шоу запланирован на 2020 год.

Наследники Майкла Джексона и Columbia Live Stage анонсировали выход мюзикла, который расскажет о жизни короля поп-музыки.

Выход пока неназванного шоу запланирован на 2020 год, но пока неизвестно, в каком театре Бродвея его будут показывать.

В основу сюжета ляжет пьеса о Майкле Джексоне двукратной обладательницы Пулитцеровской премии Линн Ноттедж. Предполагается, что в мюзикл войдут хиты Thriller, Smooth Criminal, Beat It и Don't Stop 'Til You Get Enough. Пока неизвестно, затронет ли постановка такую сложную для наследников Майкла Джексона тему, как обвинения в растлении несовершеннолетних.

Постановщиком и главным хореографом мюзикла станет обладатель "Тони" Кристофер Уидон.

В прошлом году Джексон в пятый раз возглавил рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей, который составил журнал Forbes. В 2017 году доход певца составил 75 миллионов долларов.

На второй строчке рейтинга разместился игрок в гольф Арнольд Палмер, чей годовой доход составил 40 миллионов долларов, а замыкает тройку лидеров художник-карикатурист Чарльз Шульц и его доход в 38 миллионов долларов.

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Новости культуры, Columbia Live Stage, Бродвейский мюзикл, Майкл Джексон, Мюзикл, Шоу.
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