Майклу Джексону посвятят бродвейский мюзикл

Наследники Майкла Джексона и Columbia Live Stage анонсировали выход мюзикла, который расскажет о жизни короля поп-музыки.

Выход пока неназванного шоу запланирован на 2020 год, но пока неизвестно, в каком театре Бродвея его будут показывать.

В основу сюжета ляжет пьеса о Майкле Джексоне двукратной обладательницы Пулитцеровской премии Линн Ноттедж. Предполагается, что в мюзикл войдут хиты Thriller, Smooth Criminal, Beat It и Don't Stop 'Til You Get Enough. Пока неизвестно, затронет ли постановка такую сложную для наследников Майкла Джексона тему, как обвинения в растлении несовершеннолетних.

Постановщиком и главным хореографом мюзикла станет обладатель "Тони" Кристофер Уидон.

В прошлом году Джексон в пятый раз возглавил рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей, который составил журнал Forbes. В 2017 году доход певца составил 75 миллионов долларов.

На второй строчке рейтинга разместился игрок в гольф Арнольд Палмер, чей годовой доход составил 40 миллионов долларов, а замыкает тройку лидеров художник-карикатурист Чарльз Шульц и его доход в 38 миллионов долларов.