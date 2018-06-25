Евровидение 2019: стало известно, в каком городе состоится конкурс

Предварительно в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, что Евровидение пройдет в городе Иерусалим. Отметим, что победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Согласно правилам, следующее Евровидение должно произойти в стране, представитель которой одержал победу в предыдущем конкурсе.

Однако, уже 24 июня израильское правительство заявило, что конкурс Евровидение 2019 скорее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. В министерстве финансов заявили, что единственная площадка, которая соответствует стандартам конкурса Евровидение находится в Тель-Авиве. А именно один из павильонов городского Центра ярмарок.

Известно, что окончательное место проведения станет известным по итогам конкурса среди городов-претендентов, который проведут внутри страны. Кроме того, на проведение Евровидения-2019 Израиль потратит от 16,6 до 22,1 миллиона долларов.