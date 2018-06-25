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Новости: Евровидение 2019: стало известно, в каком городе состоится конкурс
Евровидение 2019: стало известно, в каком городе состоится конкурс
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Евровидение 2019: стало известно, в каком городе состоится конкурс

Евровидение 2019
16:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Песенный конкурс Евровидение в 2019 проведут не в Иерусалиме, как было заявлено ранее, а скорее всего в городе Тель-Авив.

Предварительно в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, что Евровидение пройдет в городе Иерусалим. Отметим, что победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Согласно правилам, следующее Евровидение должно произойти в стране, представитель которой одержал победу в предыдущем конкурсе.

Евровидение 2019: официальная страна проведения конкурса

Однако, уже 24 июня израильское правительство заявило, что конкурс Евровидение 2019 скорее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. В министерстве финансов заявили, что единственная площадка, которая соответствует стандартам конкурса Евровидение находится в Тель-Авиве. А именно один из павильонов городского Центра ярмарок.

Евровидение 2019: европейцы просят Израиль поменять локацию конкурса

Известно, что окончательное место проведения станет известным по итогам конкурса среди городов-претендентов, который проведут внутри страны. Кроме того, на проведение Евровидения-2019 Израиль потратит от 16,6 до 22,1 миллиона долларов.

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