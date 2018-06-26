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Рэпер Tommy Cash приедет на фестиваль Zaxidfest 2018

Tommy Cash
16:05 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото из открытых источников

Новости культуры: Фестиваль Zaxidfest 2018 объявил еще одного звездного хедлайнера - им станет эпатажный эстонский рэпер Томми Кэш.

25 августа на фестивале Zaxidfest, который состоится близ Львова, выступит эстонский рэпер Tommy Cash.

Исполнитель известен своими провокационными и откровенными клипами - юные гимнастки с лицами Томми, танцы на инвалидных колясках.

Tommy Cash - фанат стиля post-soviet, рэпера Канье Уэста. Он - король спальных районов. Свой первый трек Guez Whoz Back певец выпустил в 2013 году.

"Я пишу постсоветский рэп - это то, что меня сделало, что окружало с детства". - пишет рэпер.

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Все по теме:

Новости культуры, Tommy Cash, ZaxidFest 2018, Львов, Рэпер, Фестиваль.
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