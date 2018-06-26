https://telegraf.com.ua/files/2018/06/1239202-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4171272-reper-tommy-cash-priedet-na-festival-zaxidfest-2018.html
Рэпер Tommy Cash приедет на фестиваль Zaxidfest 2018
Новости культуры: Фестиваль Zaxidfest 2018 объявил еще одного звездного хедлайнера - им станет эпатажный эстонский рэпер Томми Кэш.
25 августа на фестивале Zaxidfest, который состоится близ Львова, выступит эстонский рэпер Tommy Cash.
Исполнитель известен своими провокационными и откровенными клипами - юные гимнастки с лицами Томми, танцы на инвалидных колясках.
Tommy Cash - фанат стиля post-soviet, рэпера Канье Уэста. Он - король спальных районов. Свой первый трек Guez Whoz Back певец выпустил в 2013 году.
"Я пишу постсоветский рэп - это то, что меня сделало, что окружало с детства". - пишет рэпер.
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