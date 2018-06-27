МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем

На прощание МакSим решила сделать подарок всем поклонникам – совсем скоро она презентует новый клип. Теперь все свободное время артистка будет восстанавливать силы и находиться рядом с детьми.

МакSим после 12 лет творческой деятельности уходит в бессрочный отпуск. Причиной стали проблемы со здоровьем артистки, которые не дают ей возможности дальше гастролировать и выступать. Певица не прощается с публикой навсегда — после восстановления она намерена вновь заняться творчеством.

Из-за ухудшения самочувствия МакSим пришлось отменить запланированные концерты в нескольких российских городах, также она не смогла присутствовать на ежегодной встрече с поклонниками в свой день рождения, передает "СтарХит".

Представители артистки пока не комментирует ее состояние, но уверяют, что поводов для сильного беспокойства нет. Не исключено, что в будущем МакSим предстанет перед публикой в новом качестве. Указать точные даты возвращения на сцену, однако, не представляется возможным. Появившееся время певица также планирует посвящать дочерям – девятилетней Александре и трехлетней Марии.

Перед уходом в бессрочный творческий отпуск МакSим готовит подарок всем, кто ценит ее творчество — презентует клип на песню «Здесь и сейчас», который выйдет в ближайшее время.