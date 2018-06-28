Рэпер Damso снял клип в Киеве (Видео)

Известный бельгийский рэпер Damso снял клип в центре Киева. В ролике певец мелькает на фоне памятника на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнителя. Со временем выяснилось, что съемки клипа на композицию "Smog" действительно проходили в Печерском районе столицы Украины, возле монумента Родина-мать в парке Славы. Рэпер исполняет композицию на французском языке. С момента публикации за есколько недель видео уже набрало более 9,6 млн просмотров.