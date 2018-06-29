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С ONUKA произошел конфуз на фестивале Leopolis Jazz Fest (Видео)

ONUKA
08:26 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Во Львове стартовал VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, в рамках которого выступила группа ONUKA.

Во время исполнения одной из композиций с лидером группы Натой Жижченко произошел небольшой конфуз – у нее отпала антенна на передатчике и все музыканты остановили исполнение.

Однако Ната не растерялась и забрала наушники с передатчиком у бандуриста и ONUKA заново исполнила песню.

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Новости культуры, Leopolis Jazz Fest, ONUKA, Видео, Конфуз, Концерт, Ната Жижченко, Певица, Фестиваль.
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