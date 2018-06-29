С ONUKA произошел конфуз на фестивале Leopolis Jazz Fest (Видео)

Во время исполнения одной из композиций с лидером группы Натой Жижченко произошел небольшой конфуз – у нее отпала антенна на передатчике и все музыканты остановили исполнение.

Однако Ната не растерялась и забрала наушники с передатчиком у бандуриста и ONUKA заново исполнила песню.