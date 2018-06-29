https://telegraf.com.ua/files/2018/06/kbn-696x464-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4182654-s-onuka-proizoshel-konfuz-na-festivale-leopolis-jazz-fest-video.html
С ONUKA произошел конфуз на фестивале Leopolis Jazz Fest (Видео)
Новости культуры: Во Львове стартовал VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, в рамках которого выступила группа ONUKA.
Во время исполнения одной из композиций с лидером группы Натой Жижченко произошел небольшой конфуз – у нее отпала антенна на передатчике и все музыканты остановили исполнение.
Однако Ната не растерялась и забрала наушники с передатчиком у бандуриста и ONUKA заново исполнила песню.
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