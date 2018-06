Пол Маккартни побывал на шоу Carpool Karaoke и исполнил легендарные песни

На съемках шоу Джеймс Корден проехался по Ливерпулю, пригласив к себе в машину Маккартни. Во время поездки они вдвоем спели песни The Beatles, среди которых были «Let It Be», «Drive My Car», «Blackbird» «Penny Lane», «When Iʼm 64» и «She Loves You». Маккартни также исполнил свою сольную песню «Come on to me», вышедшую в 2018 году.

Попутно Пол Маккартни продемонстрировал дом своего детства, рассказал историю создания некоторых композиций The Beatles, а также вспомнил самую первую песню, которую сочинил в 14 лет. Это была песня под названием «I Lost My Little Girl».

В финале Carpool Karaoke Маккартни выступил в одном из пабов Ливерпуля. Посетители заведения могли заказывать музыканту песни для исполнения, выбирая их на музыкальном автомате. И под конец Джейм Корден спел дуэтом с Полом Маккартни легендарную «Hey Jude».