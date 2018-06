На известного певца снова подали в суд, обвиняя его в плагиате

На певца Эда Ширана во второй раз подали в суд за плагиат песни Thinking Out Loud. Певца обвиняют в том, что его песня списана с композиции Марвина Гэя Let's Get It On. В суд на Ширана подала компания Structured Asset Sales, которая владеет правами на песню Гэя.

Компания намерена взыскать с Ширана 100 миллионов долларов. Основатель Structured Asset Sales — инвестиционный банкир Дэвид Пуллман, который в 1990-х годах работал с Дэвидом Боуи и Джеймсом Брауном, утверждает, что заключил контракт с сыном соавтора Гэя, Эдом Таунсендом-младшим, и теперь имеет право выступать от его имени.

Исковое заявление следует за другим иском, который был подан Таунсендом-младшим в 2016 году и утверждает, что песня Ширана копирует "мелодию, ритм, гармонию, ударные, бас, бэк-вокал, темп" произведения Гэя, записанного в 1973 году.