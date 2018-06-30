Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко отметил необходимость введения миротворцев ООН на Донбасс
Порошенко отметил необходимость введения миротворцев ООН на Донбасс
Новости: Трамп не подтверждает позицию Вашингтона о принадлежности Крыма
Трамп не подтверждает принадлежность Украине Крыма
Новости: Шведское правительство отказалось от бойкота ЧМ-2018
Шведское правительство отказалось от бойкота ЧМ-2018
Новости: Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
X

На известного певца снова подали в суд, обвиняя его в плагиате

Эд Ширан
12:02 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Певца обвиняют в заимствовании песни Thinking Out Loud.

На певца Эда Ширана во второй раз подали в суд за плагиат песни Thinking Out Loud. Певца обвиняют в том, что его песня списана с композиции Марвина Гэя Let's Get It On. В суд на Ширана подала компания Structured Asset Sales, которая владеет правами на песню Гэя.

Компания намерена взыскать с Ширана 100 миллионов долларов. Основатель Structured Asset Sales — инвестиционный банкир Дэвид Пуллман, который в 1990-х годах работал с Дэвидом Боуи и Джеймсом Брауном, утверждает, что заключил контракт с сыном соавтора Гэя, Эдом Таунсендом-младшим, и теперь имеет право выступать от его имени.

Исковое заявление следует за другим иском, который был подан Таунсендом-младшим в 2016 году и утверждает, что песня Ширана копирует "мелодию, ритм, гармонию, ударные, бас, бэк-вокал, темп" произведения Гэя, записанного в 1973 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Музыкант, Обвинения, Певец, Плагиат, Суд, Эд Ширан.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

В Сумах проходит Всеукраинский фестиваль духовой музыки Даша Астафьева устроила поцелуи с девушками на своем концерте (Видео) Рэпер Damso снял клип в Киеве (Видео)

Последние новости

Трамп критикует Францию и Германию за расходы на оборону Медики рассказали о полезных свойствах свеклы В Афганистане объявили о завершении перемирия с "Талибаном"
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
03 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
04 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
12:44 Реал нашел конкурента для Лунина
12:38 Госдеп США подчеркнул свою позицию касательно "Северного потока-2"
12:38 Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
12:37 Настя Каменских показала снимок из отдыха
12:31 Хацкевич - о потенциальных новичках Динамо на сборах в Австрии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Супрун объяснила, почему алкогольные напитки не стоит пить в жару
Супрун объяснила, почему алкогольные напитки не стоит пить в жару
Новости: Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Добавить комментарий
0