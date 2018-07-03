https://telegraf.com.ua/files/2018/07/m1000x10001-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4199213-okean-elzyi-vyistupit-na-na-den-nezavisimosti-ukrainyi-posle-godovogo-pereryiva.html
"Океан Эльзы" выступит на День Независимости Украины после годового перерыва
Новости культуры: В конце лета, на День Независимости, состоится традиционный большой концерт Океана Эльзы.
Легендарная украинская группа Океан Эльзы выступит в Киеве на День Независимости на стадионе "Олимпийский". Данный концерт возможно будет единственным в текущем году, а также станет первым после практически годовой паузы группы.
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В НСК "Олимпийский" концерт пройдет 24 августа, начало в 20:00. Стоимость билетов на него варьируется от 550 до 3500 тысяч гривен.
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