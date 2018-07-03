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"Океан Эльзы" выступит на День Независимости Украины после годового перерыва

Океан Эльзы
09:43 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В конце лета, на День Независимости, состоится традиционный большой концерт Океана Эльзы.

Легендарная украинская группа Океан Эльзы выступит в Киеве на День Независимости на стадионе "Олимпийский". Данный концерт возможно будет единственным в текущем году, а также станет первым после практически годовой паузы группы.

Группа "Океан Эльзы" представила клип на новый трек "В небо жене" (Видео)

В НСК "Олимпийский" концерт пройдет 24 августа, начало в 20:00. Стоимость билетов на него варьируется от 550 до 3500 тысяч гривен.

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Все по теме:

Новости культуры, Выступление, День независимости Украины, Концерт, Океан Эльзы, Святослав Вакарчук, Украинская группа.
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