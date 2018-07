Сегодня Потам опубликовал серию снимков группы Mozgi с грандиозного шоу.

Сегодня Потам опубликовал серию снимков группы "Mozgi" с грандиозного концерта. Фото подписал: "Мы мечтали выступить перед 154 тыс ! Это был именно тот формат ради которого мы придумали Mozgi, группе 4 года ,но эти выступления показали нам ,что у нас все только начинается! #mozgi @mozgiband it Was A huge! Unforgettable Show, but it’s only beginning for us! I want it All!". Поклонники забросали Потапа комментариями и отзывами о концерте. Все довольны и восхищены драйвом, которым зарядили их Mozgi.