Участник "Голосу країни 7" представил свой первый клип (Видео)

DUDA представил жизнерадостную видеоработу под названием "Зодиак". Участник 7 сезона проекта "Голос країни" DUDA (Роман Дуда) снял яркий клип в Одессе. В видео исполнитель показывает на собственном примере, как нужно отрываться в жаркие летние дни. "Кліп "Зодиак" про молодість. Молодість вічна: ми дозволяємо їй відбуватися з нами протягом усього життя, або в якийсь момент зупиняємося. Нашою метою було зробити роботу максимально справжньою, саме тому ми відмовилися від послуг професійних акторів і запросили знятися у відео простих одеситів, яких шукали на знаковій вулиці Дерибасівській", - прокомментировал премьеру Роман Дуда.