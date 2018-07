Стало известно, какую песню назвали "гимном лета-2018" (Видео)

Гимном этого лета стала песня Селены Гомес "Back to You". Лето стремительно летит и почти достигло своего Экватора и музыкальное издание "Rolling Stone" решило выбрать "гимн сезона" – песню, которая (прямо как "Despacito" в 2017) будет ассоциироваться у большинства с летом 2018. Музыкальные эксперты Rolling Stone остановились на песне "Back to You", которую выпустила Селена Гомес. Трек стал первой песней Селены после сингла "Wolves", который вышел в октябре 2017, и, по слухам, был вдохновлен воссоединением Гомес с Джастином Бибером (продержавшимся, правда, совсем недолго). Напомним, песня "Back to You" стала одним из саундтреков к новому сезону сериала "13 причин почему" ("13 Reasons Why"), продюсером которого является Гомес.