Группа Imagine Dragons презентовала новую композицию "Natural" (Видео)

После успешного музыкального альбома 2017 года "Evolve" Imagine Dragons представили композицию "Next To Me" (более 75 миллионов просмотров на YouTube) и песню "Dragons Born To Be Yours" совместно с норвежским диджеем Kygo (более 54 миллионов просмотров на YouTube). И третья композиция этого года "Natural" имеет все шансы побить предыдущие рекорды! Ведь всего за 4 часа после публикации на YouTube аудио-версию прослушали более 300 тысяч раз!