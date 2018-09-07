Певец Том Оделл едет в Киев и Львов с концертами
Новости культуры: Концерты пройдут в поддержку своего нового альбома Jubilee Road, который должен выйти в октябре 2018 года.
Известный британский певец Том Оделл, который должен был выступить на фестивале Atlas Weekend 2018, однако отказался от участия, приедет в Украину в поддержку своего нового альбома Jubilee Road, который должен выйти в октябре 2018 года.
Концерт артиста состоится в двух городах – в Киеве 5 февраля 2019 года и во 6 февраля во Львове.
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Отметим, что дебютный альбом Тома Оделла под названием Long Way Down вышел 24 июня 2013 года. Парень рос на музыке Элтона Джона, Дэвида Боуи, Боба Дилана, Леонарда Коэна, Radiohead и многих других. Одел неоднократно выступал на показах именитых дизайнеров, фестивалях и однажды должен был петь на разогреве перед концертом легендарных The Rolling Stones, но из-за проблем со здоровьем не смог этого сделать.