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Олег Винник рассказал про свой самый первый клип

Олег Винник
14:18 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Первый клип Олега Винника вышел в 2007 году.

Знаменитый украинский певец Олег Винник стала главные героем программы "Зе Интервьюер", ведущей которой является Анатолий Анатолич.

В течение передачи артист рассказал многое, в том числе – на какой машине он предпочитает ездить и сколько человек в его охране.

Также Олег Винник признался, сколько стоил его первый клип "Аромат моей мечты". Анатолий Анатолич уточнил у певца, правда ли, что сумма приближается к 100 тыс. долларов, на что артист ответил: "Да, где-то так. Под сотню".

Олег признался, что часть суммы внес он сам, другую половину – его нынешний продюсер и друг Александр Горбенко. Кроме этого Олег отметил, что в то время (2006 год) многие продюсеры отказывались с ним работать и не верили в особую популярность песен артиста.

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