Олег Винник рассказал про свой самый первый клип

Знаменитый украинский певец Олег Винник стала главные героем программы "Зе Интервьюер", ведущей которой является Анатолий Анатолич.

В течение передачи артист рассказал многое, в том числе – на какой машине он предпочитает ездить и сколько человек в его охране.

Также Олег Винник признался, сколько стоил его первый клип "Аромат моей мечты". Анатолий Анатолич уточнил у певца, правда ли, что сумма приближается к 100 тыс. долларов, на что артист ответил: "Да, где-то так. Под сотню".

Олег признался, что часть суммы внес он сам, другую половину – его нынешний продюсер и друг Александр Горбенко. Кроме этого Олег отметил, что в то время (2006 год) многие продюсеры отказывались с ним работать и не верили в особую популярность песен артиста.