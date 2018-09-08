Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс

Британская газета "Гардиан" опубликовала открытое письмо-петицию с призывом поддержать палестинскую инициативу о бойкоте. В данный список, в частности, вошли один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель Евровидения 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

"Мы, нижеподписавшиеся творческие деятели из Европы и за ее пределами, поддерживаем искренний призыв палестинских художников к бойкоту конкурса "Евровидение-2019", организуемого Израилем. Пока палестинцы не могут пользоваться свободой, справедливостью и равными правами, не должно быть никаких "обычных дел" с государством, отказывающим им в реализации основных прав", - отметили в письме.

В качестве примера нарушения прав человека в Израиле авторы письма напоминают о событиях одной из майских пятниц, когда израильские военные сдерживали попытки тысяч палестинских радикалов прорваться через границу с сектором Газа во время "Марша великого возвращения": "14 мая, спустя несколько дней после победы Израиля на "Евровидении", израильская армия убила 62 невооруженных палестинских демонстрантов в Газе, включая шестерых детей, и ранила сотни человек, большинство из них - боевыми патронами".

"Евровидение-2019" следует бойкотировать, если оно будет организовано Израилем на фоне продолжения серьезных и многолетних нарушений прав человека в Палестине. Проведение конкурса в Израиле следует отменить и перевести его в другую страну, имеющую лучшие показатели в сфере выполнения прав человека", - заявили авторы.