Александр Пономарев представил тизер нового клипа (Видео)

Знаменитый украинский певец презентовал тизер своего будущего клипа на композицию "Найкраща". Известно, что съемки проходили в Португалии. Режиссером выступил Влад Разиховский. Поклонники певца отметили в комментариях, что с нетерпением ждут премьеры клипа: "Ми готовi!", "Де уже? Ждемо)", "Чекаю з нетерпінням!", "Сльози й мурахи....", "Чекаємо прем`єру", "С пребольшой благодарностью от васильковчан! Спасибо за прекрасные эмоции! Счастья вашему дому!!!".