Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса

Организаторы решили не брать во внимание то, что еще совсем недавно более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать "Евровидение 2019" в связи с его проведением в Израиле.

Так, международный конкурс состоится, как изначально и предполагалось, в Тель-Авиве - Яффа в Израильском Центре Торговых Ярмарок и Выставок. Даты проведения "Евровидения-2019" – 14, 16, 18 мая.

The Host City for the Eurovision Song Contest 2019 is... Tel Aviv, Israel Semi-final 1 - 14 May

Semi-final 2 - 16 May

Grand Final - 18 May Tweet using #Eurovision #ESC2019 Learn more about the host city on our website: https://t.co/Wz3aOCXrX9 pic.twitter.com/zTEtlgUx8G — Eurovision (@Eurovision) 13 сентября 2018 г.

Европейский Вещательный Союз также сообщил, что основной конкурсной ареной станет второй павильон Центра ярмарок, построенный в 2015 году. Выставочные залы во втором павильоне имеют суммарную площадь около 6470 кв.м (что примерно равно одному второму павильону МВЦ в Киеве) с высотой 17,50 м (максимальная высота МВЦ была 25 м.) без использования колонн.