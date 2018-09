Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса

Организаторы решили не брать во внимание то, что еще совсем недавно более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать "Евровидение 2019" в связи с его проведением в Израиле.

Так, международный конкурс состоится, как изначально и предполагалось, в Тель-Авиве - Яффа в Израильском Центре Торговых Ярмарок и Выставок. Даты проведения "Евровидения-2019" – 14, 16, 18 мая.

The Host City for the Eurovision Song Contest 2019 is...

Tel Aviv, Israel

Semi-final 1 - 14 May

Semi-final 2 - 16 May

Grand Final - 18 May

Tweet using #Eurovision #ESC2019

Learn more about the host city on our website: https://t.co/Wz3aOCXrX9 pic.twitter.com/zTEtlgUx8G

— Eurovision (@Eurovision) 13 сентября 2018 г.