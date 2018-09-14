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Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
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Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса

Евровидение 2019
09:44 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: 2019-god.com

Новости культуры: Несмотря на все бойкоты и протесты, конкурс пройдет в Израиле.

Организаторы решили не брать во внимание то, что еще совсем недавно более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать "Евровидение 2019" в связи с его проведением в Израиле.

Так, международный конкурс состоится, как изначально и предполагалось, в Тель-Авиве - Яффа в Израильском Центре Торговых Ярмарок и Выставок. Даты проведения "Евровидения-2019" – 14, 16, 18 мая.

Европейский Вещательный Союз также сообщил, что основной конкурсной ареной станет второй павильон Центра ярмарок, построенный в 2015 году. Выставочные залы во втором павильоне имеют суммарную площадь около 6470 кв.м (что примерно равно одному второму павильону МВЦ в Киеве) с высотой 17,50 м (максимальная высота МВЦ была 25 м.) без использования колонн.

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