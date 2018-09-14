Группа "ВВ" выпустила новый клип (Видео)

Режиссером нового клипа группы "Вопли Видоплясова", который на днях был опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов, стала Елена Винярская. По инициативе клипмейкера историю о "королеве с города Лева" она воплотила на экране через Олега Скрипку, в окружении которого находится сразу несколько панянок.

Мы не могли просто приехать во Львов и снять просто Олега Скрипку и просто интересные красивые места: мы были бы не мы, если бы не сделали то, что первым пришло на ум! Как результат - получилась работа, которую хочется досмотреть до конца. Уверенны, что Львов теперь будут называть не "городом Лева", а городом Львиц", - заявила режиссер.

Как отметил лидер группы, этой песней они хотели встать на защиту современных девушек.

"Кобита" из галицкого диалекта - это суперовая, классная девушка или женщина. Сейчас существуют определенные предубеждения относительно красивых и стильных барышень: их критикуют или вообще высмеивают. Однако я охотно стану на их сторону! Да, они любят покрутить нами, мужчинами, и такова наша тяжелая мужская судьба, что поделаешь!", - отметил Скрипка.